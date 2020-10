A început faza de iarnă a maratonului global COVID

Continuăm să fim cobaii acestui experiment mondial aplicat naţional numit Covid-19, alimentat „pandemic” de către OMS, sub comandă ocultă. Intrăm într-o nouă etapă, faza de iarnă. În România, am avut un mic respiro, cu ocazia alegerilor locale. Data alegerilor parlamentare, stabilită iniţial pentru 6 decembrie, este incertă. Depinde de interese.

Se doreşte schimbarea paradigmei mondiale, iar momentul a fost pregătit demult în laboratoare, cu complicitatea unor personaje şi dinastii piramidale, aşa-zis „albastre”, perpetuate secular (poate chiar milenar), ca „stăpânitori” ai Pământului şi ai acestei Lumi vizibile în linia noastră temporală.

Numai că Pământul şi Omul aparţin Creaţiei Divine şi Universului Creat. Omul şi Pământul continuă să fie manifestarea în libertate a Creaţiei Infinite, oricât de ocultate ar fi adevărurile, oricât ar fi de ascunse şi de manipulate realităţile.

Schimbările sociale şi economice, chiar cele de natură sanitară şi de afectare alimentară, cu o industrie de boli bine elaborată şi bine plătită (acestea din urmă mai perceptibile şi mai imediate în vieţile noastre), nu fac decât să accelereze procesul trezirii planetare, anunţată de unii gânditori şi maeştri după anul 2012. Ea se întâmplă acum şi aici.

Vom fi în această lume, prin manifestarea liberului arbitru şi a libertăţii Esenţei Noastre Divine – Umane, oricâte experimente sociale „mondiale” ni se pun pe cap şi se fac pe spinarea noastră, în dimensiunea noastră fizico-emoţională.

Toată lumea e cu ochii pe alegerile din SUA, unde opţiunea Trump sau Biden are conotaţii planetare. Vom şti dacă vom continua să locuim lumea şi să parcurgem ordinea mondială actuală, într-un fel sau în altul. Schimbările sunt vizibile şi modifică politicile publice şi ordinea socială în lume, dar şi conştiinţele.

Şcoala va continua tradiţional sau online? Este poate cea mai grea întrebare şi ar trebui să răpundem toţi ce fel de viitor aşezăm în calea copiilor noştri.

Distanţarea umană şi între generaţii se va accelera până ne vom întoarce în noi înşine şi ne vom redescoperi proprie, pentru că avem nevoie de o nouă solidaritate, ca specie.

Recent am participat la un maraton artistic, undeva în vecinătatea munţilor. Câteva sute de oameni, respectând totuşi aceste reguli imbecile de distanţare fizică şi organizatorică, am vibrat şi am cântat împreună cu cei peste 40 de artişti, regăsind fondul nostru profund uman şi nevoia de a trăi momente înălţătoare sufletului.

La doar două zile, m-am trezit, însă, din nou, în această realitate horror. Desprinsă parcă din filmul unui nou Orwel. O nouă fermă a animalelor îşi aruncă discreţionar şi imund dejecţiile politice peste realitatea zilei. O realitate românească şi o realitate globală, cu o Europă mută, o Românie obedientă, într-o Lume ostilă…

Au reapărut mascaţii neamului în spaţiul public, după ce au cumpărat cele mai importante media şi au subordonat instituţii intereselor covid. Iarăşi profetul Arafat mănâncă căcat! Şi ne dă indicaţii preţioase, ca unor imbecili.

Însuşi premierul Orban s-a testat de covid. Şi e negativ. Ar trebui s-o mai scriem odată, nu doar în sens medical. Habar n-am dacă alegerile parlamentare vor fi la iarnă sau la primăvara viitoare, deşi, e nevoie de o primenire a clasei politice.

Citesc cu stupoare informaţii din toată ţara. Acum, responsabilitatea este împinsă către localităţi şi judeţe. Nu-mi vine să cred că revenim la aceeaşi prostie şi la distrugerea economiei româneşti, cât şi a interiorităţii noastre umane.

Cu toată rezistenţa românilor la covid, iată că se închid din nou restaurante şi şcoli, se îngrădesc ceremoniile de familie sau cele publice, religioase, culturale şi se pune o mască urâtă peste toate. Simbolul sclaviei trebuie purtat la vedere şi autoasumat, de frică sau de con­junctură…

Mă tem că restricţiile impuse pelerinajului anual de la Iaşi – egregor puternic şi românesc, onorând colectiv cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva – vor da tonul unei mişcări sociale de eliberare de „pandemie”. Şi vor readuce libertatea religioasă şi de conştiinţă în spaţiul firesc al manifestării umane, înlăturând frica de o fantomă instituită cu rang de zeitate a vieţilor noastre…