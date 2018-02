10 competențe de care ai nevoie după anul 2020

Autoturisme fără șofer, inteligența artificială, calculul cuantic – acestea nu mai sunt fanteziile autorilor SF sau scenariștilor de la Hollywood. Aceasta este realitatea viitorului nostru, iar viitorul este aproape, aici!

La Forumul Economic Mondial de la Davos s-a spus că suntem la vârful celei de-a patra revoluții industriale sau industria 4.0 și nu trebuie să fi văzut filmele lui Steven Spielberg pentru a ști că următoarea revoluție va schimba totul.

Industria 4.0 va fi marcată de progrese fulger și de schimbări cerebrale, deoarece aduce împreună progresele tehnologiilor digitale, fizice și biologice. Industriile alocate pentru a revoluționa viitorul și a genera miliarde, dacă nu trilioane, pentru economia globală includ genomica, inteligența artificială și realitatea virtuală.

Privind viitorul ne punem întrebarea: Ce abilități vor fi necesare pentru a prospera în această lume nouă și curajoasă care se arată la orizont?

Forumul Economic Mondial a analizat cercetările celor mai importante companii din domeniul resursei umane și a lansat raportul “Viitorul locurilor de muncă”, care dezvăluie cele mai bune 10 abilități de care aveți nevoie după anul 2020.

Ce arsenal de abilități ne cere viitorul?

10. Flexibilitate cognitivă

Flexibilitatea cognitivă se referă la gimnastica mentală. Dacă vă comparați creierul cu o sală de gimnastică, imaginați-vă toate aparatele (inele, paralele, bârnă, sol) sunt diferite moduri de gândire (creierul creator, creierul matematic, creierul gândirii critice etc.), flexibilitatea cognitivă se referă la cât de repede și ușor puteți să vă accesați diferite sisteme de gândire.

Cu cât gândești mai limpede, cu atât este mai ușor să vezi noi modele și să faci asocieri unice între idei. Flexibilitatea cognitivă aduce o lumină nouă asupra conceptului de a avea o minte “agilă”!

Cum vă puteți îmbunătăți flexibilitatea cognitivă? Învățând lucruri noi și, în special, învățând noi moduri de gândire. Dacă nu sunteți “un tip creativ”, luați cursuri de dans, pictură, etc. Dacă sunteți o persoană creativă dar vă displace când auziți cuvinte precum “piețele financiare” sau “economia”, citiți cărți din domeniu sau abonați-vă ra reviste de specialitate

Extindeți-vă cunoștințele, citiți în afara zonei dvs. de confort.

9. Negociere

Având în vedere că softurile care filtrează forța de muncă și automatizarea locurilor de muncă trebuie să devină din ce în ce mai obișnuite, aptitudinile sociale vor fi mai importante decât oricând în viitor.

De ce? Pentru că suntem mult mai buni în interacțiunea socială și în negocieri decât computerele (pentru moment, oricum).

Negocierea va fi în topul aptitudinilor necesare la angajare. Chiar și în cazul ocupațiilor pur tehnice va fi în curând nevoie de abilități interpersonale mai mari și de posibilitatea de a negocia cu colegii, managerii, clienții și echipele de lucru.

Pentru a afla cum să devii un negociator mai bun, iată cinci lucruri pe care negociatorii îl fac întotdeauna.

8. Orientarea spre cerințe viitoare

Definită ca abilitatea de a “activa în mod activ modalități de a ajuta oamenii”, având abilități de orientare către servicii care reflectă atenția asupra consumatorilor și de a anticipa care vor fi nevoile lor în viitor.

După cum subliniază raportul FEM, întreprinderile din sectorul energiei, serviciilor financiare și IT se confruntă din ce în ce mai mult cu noile preocupări ale consumatorilor cu privire la aspecte precum emisiile de carbon, siguranța alimentară, standardele muncii și viața privată.

Din perspectiva competențelor, aceasta înseamnă că întreprinderile vor trebui să învețe să anticipeze mai repede aceste noi valori ale consumatorilor, să le transfere în oferte de produse și să devină din ce în ce mai informate cu privire la procesele implicate în îndeplinirea acestor cerințe.

Obținerea unei aptitudini în privința orientării spre cerințe viitoare presupune empatie cu modul de gândire al consumatorilor (ce le place și ce nu le place) și dezvoltarea de noi produse sau adaptarea serviciilor companiei la nevoile viitoare.

7. Analiză si luare deciziilor

Capacitate de analiză și abilitatea de a lua decizii bune este prognozată să urce în listă pe locul șapte după anul 2020.

Acest lucru nu este surprinzător având în vedere volumul mare de date pe care le acumulează organizațiile și nevoia crescândă de angajați care pot să găsească informații pertinente și să utilizeze date importante pentru a realiza o strategie și pentru a lua decizii de afaceri.

Cum îți poți îmbunătăți abilitățile de luare a deciziilor imediat? Începeți să vă familiarizați cu datele. Mai întâi, vedeți la ce întrebări sau probleme doriți să răspundeți, apoi rezervați-vă timp pentru a explora noi instrumente și tehnologii care vă pot ajuta să colectați date și informații. Odată ce aveți aceste două lucruri, veți dori să transformați Excel în cel mai bun prieten al dvs., să învățați cum să manipulați datele și să le folosiți pentru tot ce considerați că merită!

6. Inteligența emoțională

Răspunsul copleșitor al seniorilor în resurse umane și al strategilor companiei a fost acela că, atunci când este vorba de seturi de competențe, “competențele sociale, cum ar fi persuasiunea, inteligența emoțională și predarea altora, vor avea o cerere mai mare cerere în întreaga industrie a viitorului”.

Co-autor al Inteligenței emoționale 2.0, Travis Bradberry explică faptul că inteligența emoțională “este un alt tip de inteligență”. Este acel “ceva” intangibil care ne ajută să ne îndreptăm atenția către intuiția dată de emoțiile umane și măsoară modul în care ne adaptăm comportamentul în funcție de starea de spirit a unui coleg, partener, membru al familiei sau chiar propriile noastre sentimente interioare.

Inteligența emoțională informează literalmente fiecare interacțiune pe care o avem. După cum explică Bradberry într-un articol pentru Forbes: “Aceasta afectează modul în care gestionăm comportamentul, navigăm complexitatea socială și luăm decizii personale care obțin rezultate pozitive”.

Aceasta este o aptitudine socială deosebit de importantă pentru manageri și lideri și veți auzi în curând de testul EQ (coeficientul emoțional)!

5. Coordonare cu ceilalți

Abilitățile sociale domină din nou lista, la numărul 5, și indică tendința emergentă a companiilor de a pune un accent mai puternic pe competențele interpersonale și pe angajații care se descurcă bine în relația cu ceilalți.

Colaborarea este crucială în orice mediu de lucru și acest lucru oamenii sunt, din fericire, oamenii sunt mai buni decât computerele!

“Interacțiunea umană la locul de muncă presupune lucrul în echipă, cu lucrători care își îndeplinesc țintele și se adaptează ușor circumstanțelor în schimbare”, explică raportul FEM.

Coordonarea cu ceilalți presupune abilități puternice de comunicare, o conștientizare a punctelor forte și a punctelor slabe ale altor persoane și posibilitatea de a lucra cu o serie de personalități diferite.

4. Management

Indiferent de numărul de locuri de muncă automatizate și de inteligența artificială avansată, angajații vor fi întotdeauna cea mai apreciată resursă a companiei.

Ființele umane sunt mai creative, interacționează, schimbă idei, etc., dar fiind și umană înseamnă că se îmbolnăvește, se demotivează și poate di distrasă de la ceea ce lucrează.

Prin urmare, în viitor, managerii și liderii vor trebui să știe cum să-și motiveze echipele, să-și maximizeze productivitatea și să răspundă nevoilor lor.

3. Creativitate

În calitate de scriitor senior al Forumului Economic Mondial, Alex Gray a explicat: “Cu avalanșa de noi produse, tehnologii noi și noi modalități de lucru, angajații vor trebui să devină mai creativi pentru a beneficia de aceste schimbări”.

“Roboții ne pot ajuta să ajungem acolo unde vrem să fim mai rapizi, dar nu pot fi la fel de creativi ca oamenii (totuși)”.

Creativitatea se preconizează că va deveni o abilitate cheie în viitor, așa că înainte de a vă gândi că nu sunteți o persoană “creativă”, amintiți-vă că creativitatea nu este domeniul exclusiv al tipurilor artistice precum muzicienii și scriitorii.

Dacă sunteți capabili să conectați informații aparent disparate pentru a prezenta ceva “nou”, atunci sunteți o persoană creativă.

Problema cu procesul creativ este natura sa inerentă de a fi “non-proces”. Nu există pur și simplu nicio modalitate de a rezolva creativ probleme. Dar, există modalități de a dezlănțui creativitatea din interiorul vostru prin exprimarea de sine, în mod regulat. Alte lucruri pe care le puteți face pentru creșterea creativității, includ acordarea de timp pentru a vă lăsa gândurile să se rătăcească.

2. Gândire critică

Gândirea critică va continua să fie un set de competențe în următorii patru ani, potrivit studiului. Dar ce implică, de fapt, gândirea critică?

Răspunsul: logica și raționamentul. Gândirea critică presupune posibilitatea de a folosi logica și raționamentul pentru a interoga o problemă sau pentru a lua în considerare diferite soluții la problemă și pentru a cântări avantajele și dezavantajele fiecărei abordări.

1. Rezolvarea complexă a problemelor

Va fi cea mai dorită abilitate, după anul 2020, definită ca fiind capacitatea de a “rezolva probleme noi apărute în setul complex de probleme reale și complicate ale lumii”.

Ce înseamnă asta?

Este vorba de a avea capacitatea și elasticitatea psihică pentru a rezolva problemele pe care nu le-am mai văzut până acum și de a le putea rezolva într-un peisaj care se schimbă cu o viteză stânjenitoare și devine tot mai complex cu fiecare minut!

Din fericire, aceasta nu este o abilitate cu care se naște cineva. Este ceva care se obține în timp și este construită pe o bază solidă a gândirii critice.

Pe măsură ce lumea și forța de muncă continuă să evolueze rapid, este clar că toți trebuie să ne dezvoltăm aptitudinile pentru a face față schimbărilor.

